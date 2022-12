Pepe criticou duramente a arbitragem de Facundo Tello. “É inadmissível um árbitro argentino apitar-nos depois do que aconteceu ontem [sexta-feira], com o Messi e a Argentina a falarem. Não digo que venha condicionado, mas o que é que se jogou na segunda parte? Posso apostar tudo o que eu tenho que a Argentina vai ser campeã. Nós trabalhámos de forma muito séria e o árbitro dá oito minutos de desconto quando não se jogou nada na segunda parte. A única equipa que queria jogar futebol era Portugal. Estamos tristes, tínhamos qualidade para poder ganhar o Mundial, infelizmente não conseguimos”, disse o central Pepe.O defesa evidenciou a superioridade portuguesa frente a Marrocos: “Estivemos sempre por cima do jogo. Sofremos um golo quando não esperávamos.” Pepe, que aos 39 anos deve ter realizado o seu último jogo num Mundial, terminou o encontro em inferioridade física devido a uma fratura no braço esquerdo.