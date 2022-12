Pepe sobre a derrota: "É inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo"

O vice-capitão da seleção nacional, Pepe, reagiu à derrota portuguesa frente a Marrocos por 1-0."Estivemos sempre por cima do jogo. É inadmissível um árbitro argentino apitar um jogo nosso", começou por reagir o internacional português.O jogador do FC Porto foi mais longe e afirmou: "A Argentina vai ser campeã, por aquilo que vi hoje".Portugal "tinha qualidade para ganhar o campeonato do mundo. Lutámos até ao último minuto. Não conseguimos".Pepe concluiu que Marrocos teve "a felicidade de fazer um golo".No final rematou: "Mas estou muito orgulhoso dos nossos companheiros".