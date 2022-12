A Federação Portuguesa de Futebol anunciou este sábado que Pepe sofreu uma lesão no braço esquerdo e acabou o jogo contra Marrocos lesionado."Pepe sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo durante o jogo da Seleção Nacional este sábado com Marrocos. O internacional português fez exame após o encontro numa unidade hospitalar de Doha que confirmou a suspeita de fratura", pode ler-se em comunicado publicado no site oficial da FPF.