Polícia belga usa gás lacrimogéneo e fecha centro de Bruxelas para dispersar multidão envolvida em desacatos

A polícia belga teve de fechar partes do centro de Bruxelas, na Bélgica, usar canhões de água e disparar gás lacrimogéneo para dispersar multidão após desacatos durante e no fim da jogo da a Bélgica contra Marrocos no Mundial do Qatar, este domingo.Dezenas de pessoas incendiaram e atiraram tijolos a carros. A ação da polícia começou depois de uma pessoa ter sofrido lesões na cara, referiu uma porta-voz da autoridade à agência de notícias Associated Press.

O presidente da câmara de Bruxelas, Philippe Close, pediu aos adeptos de futebol para se manterem afastados do centro da cidade e disse que as autoridades estavam a fazer o que podiam para manter a ordem nas ruas. As viagens de metro e eléctrico foram interrompidas por ordem da polícia.



Até ao momento não se sabe quantas pessoas foram detidas durante os distúrbios.

A seleção belga perdeu com Marrocos por 2-0 na 2ª jornada do grupo F do Mundial2022 no Qatar.