Portugal com todos os jogadores disponíveis a três dias da estreia com o Gana

A seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia no Grupo H do Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira, realizou esta segunda-feira o terceiro treino no Qatar, onde o selecionador luso contou com todos os convocados.

À semelhança do aconteceu no domingo, o técnico Fernando Santos voltou, pela segunda vez seguida, a ter os 26 atletas à disposição, quando faltam três dias para o primeiro confronto dos lusos no Campeonato do Mundo, diante do conjunto africano, no Estádio 974, em Doha, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa).

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, antes de ser dividido em dois, para a realização de situação de jogo, no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.