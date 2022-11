Portugal deve contar com todos no segundo treino no Qatar

A seleção portuguesa de futebol realiza este domingo o segundo treino no Qatar, com vista à estreia no Mundial2022, frente ao Gana, numa sessão em que Fernando Santos deverá ter todos os jogadores à disposição no relvado.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30 locais (07:30 em Lisboa), no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Na segunda sessão em solo qatari, Diogo Dalot, António Silva, William Carvalho, Otávio, João Félix e André Silva já deverão surgir no relvado, depois de na véspera se terem limitado a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

Desta forma, é previsível que o selecionador nacional tenha todos os 26 jogadores convocados no apronto, a quatro dias do primeiro encontro na fase final do Mundial2022, com o Gana, agendado para quinta-feira.

Antes do treino em Al-Shahaniya, um jogador a designar falará aos jornalistas em conferência de imprensa, a partir das 09:45 (06:45 em Lisboa).

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca este domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.