Portugal estreia-se esta quinta-feira diante do Gana e procura evitar 'deslize'

Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial de futebol de 2022, no Qatar, procurando diante do Gana arrancar a competição com um triunfo e ganhar alento para as 'batalhas' que se seguem com vista ao apuramento para os 'oitavos'.

A seleção nacional será uma das últimas a entrar campo na primeira jornada da fase de grupos, defrontando o conjunto africano a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha.

No último treino antes da estreia no Grupo H, Fernando Santos teve todos os jogadores à disposição - pelo menos nos 15 minutos abertos aos jornalistas -, pelo que tem um vasto lote de atletas e características por onde escolher.

Ainda que não tenha dado pistas nos períodos em que a comunicação social tem tido acesso às sessões, o selecionador poderá apostar num 'onze' com Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio, João Félix e o 'capitão' Cristiano Ronaldo, o único jogador da seleção sem clube, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United na terça-feira.

Diante do Gana, um adversário com o qual se cruzou apenas uma vez, no Mundial2014 (vitória por 2-1), Portugal vai tentar algo que não consegue desde 2006, ou seja alcançar um triunfo na partida de estreia num Mundial.

Em 2010, começou com um empate frente à Costa do Marfim (0-0), em 2014, foi goleado pela Alemanha (0-4) e, em 2018, voltou a ceder um empate, com a Espanha (3-3).

Portugal e Gana jogam a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, num encontro que será arbitrado pelo norte-americano Ismail Elfath.

No outro encontro do Grupo H, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, vai defrontar o Uruguai, 'carrasco' de Portugal no Mundial2018 (1-2 nos 'oitavos'), no Estádio Education City, em Doha, às 16:00 locais (13:00 em Lisboa).

Também o Grupo G terá os primeiros duelos em disputa, com a Suíça a jogar diante dos Camarões (10:00 em Lisboa), e o Brasil, pentacampeão mundial, a defrontar a Sérvia (19:00), no encontro de encerramento da primeira jornada da fase de grupos.

A 22.ª edição do campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.