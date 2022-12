Foi tudo ao sabor do Bento. Em primeiro lugar, mas numa demonstração de pouca liderança, Portugal só confirmou o que já tinha praticamente garantido: o topo do grupo e a fuga ao Brasil. Fora isso, o dia desta sexta-feira trouxe memórias que já levam 20 anos.



Outra vez a Coreia do Sul, outra derrota e outro soco no estômago, este menos literal do que o desferido por João Vieira Pinto no árbitro do jogo de 2002.