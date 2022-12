Portugal só ultrapassou um de três oitavos de final em mundiais

Portugal venceu apenas uma das três partidas que teve nos 'oitavos' do Mundial, fase em que vai marcar presença pela quarta vez na história.

A seleção das 'quinas' seguiu em frente quando a disputou pela primeira vez, em 2006, ao derrotar os Países Baixos por 1-0 com golo de Maniche. Contudo, foi aqui que caiu em 2010, frente à Espanha, que se veio a sagrar campeã esse ano, e na última edição, em 2018, tendo sido batida por 2-1 pelo Uruguai.

Em 1966, quando se estrearam na competição, os 'magriços' venceram o primeiro encontro a eliminar, que era então pertencente aos quartos-de-final. Foi no afamado duelo com a Coreia do Norte: Portugal esteve a perder por 3-0 e conseguiu virar o resultado para 5-3, muito graças a um 'póquer' de Eusébio.

Em 1986, no México, em 2002, na Coreia do Sul, que organizou o torneio juntamente com o Japão, e em 2014, no Brasil, a equipa portuguesa ficou-se pela fase de grupos.

Na edição atual, a formação lusa vai defrontar a Suíça nos 'oitavos'. Caso siga em frente, poderá contar com Espanha ou Marrocos como seu adversário nos 'quartos' e, provavelmente, França ou Inglaterra nas 'meias'. Brasil e Argentina são possibilidades que ficam guardadas para a final.

A equipa orientada por Fernando Santos, que venceu o Grupo H, ganhou o direito de disputar o seu primeiro jogo a eliminar na terça-feira, em Lusail, frente aos helvéticos. Será o primeiro confronto entre estas duas equipas em fase finais do Campeonato do Mundo.