A seleção portuguesa está preparada para tudo… até para decidir a passagem aos quartos de final do Campeonato do Mundo através de penáltis. Caso esta terça-feira haja um empate no final dos 90 minutos, a partida com a Suíça dos ‘oitavos’ segue para prolongamento e pode até chegar aos pontapés da marca dos onze metros.









