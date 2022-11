Não se pode falar num estaleiro no verdadeiro sentido da palavra, mas Doha ainda tem obras a cada esquina, com o Mundial já em pleno andamento. Não é difícil encontrar trabalhos de construção a decorrer ou, então, simplesmente parados, num sinal claro de que o multimilionário Qatar não conseguiu ter prontas a tempo as infraestruturas necessárias para organizar um Campeonato do Mundo.









Ver comentários