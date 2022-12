Proença dá os parabéns à Argentina pela conquista do Mundial e destaca Otamendi e Enzo

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, deu este domingo os parabéns à Argentina pela conquista do título mundial, numa final em que bateram a França nos penáltis, destacando Otamendi e Enzo Férnandez.

"Parabéns à Argentina pelo título de campeã do Mundo, conquistado após uma partida emocionante contra a França", referiu numa mensagem nas redes sociais.

Pedro Proença destacou ainda o facto de os benfiquistas Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, campeões pela Argentina, darem o primeiro título Mundial à Primeira Liga portuguesa, como primeiros futebolistas a vencerem a prova enquanto participantes no campeonato luso.

"Pela primeira vez na história a Liga portuguesa tem dois representantes no lote de novos campeões mundiais: Otamendi e Enzo Fernández, que foi consagrado como melhor jogador jovem do torneio. Um sinal inequívoco da cada vez maior atratividade do futebol profissional português para os grandes talentos internacionais, que aqui encontram um verdadeiro espaço de projeção internacional", salientou.

O presidente da LPFP deixou ainda elogios à seleção portuguesa, que foi eliminada nos quartos de final por Marrocos, e destacou os jogadores presentes no Mundial2022 no Qatar que jogam em Portugal.

"Uma prova em que o futebol profissional português esteve muito bem representado, não apenas na honrosa participação da seleção nacional, que conseguiu atingir os quartos de final apenas pela terceira vez na sua história, mas também graças à presença na competição de 19 futebolistas que vestem, atualmente, camisolas de clubes das competições profissionais, num total de 79 jogadores que estiveram no Qatar e que têm, em alguma fase da sua carreira, ligação ao futebol português", acrescentou.

A Argentina conquistou este domingo pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.