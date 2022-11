Qatar é o segundo anfitrião a cair na fase de grupos do Mundial

O Qatar seguiu o 'mau exemplo' da África do Sul, 12 anos depois, e tornou-se o segundo anfitrião do Mundial de futebol a cair na fase de grupos, numa sentença que chega após as duas primeiras jornadas.

Depois do desaire no jogo inaugural, face ao Equador (0-2), o único estreante na prova perdeu hoje com o Senegal (1-3) e ficou, praticamente, afastado, o que foi consumado horas depois, com o empate entre Países Baixos e Equador (1-1).

Para continuar a sonhar, ainda que com um 'milagre', o Qatar precisava que os neerlandeses perdessem, algo que não aconteceu, sendo que a formação europeia marcou cedo (Cody Gakpo, aos seis minutos) e nunca esteve em desvantagem.