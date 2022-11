"Quanto vale a tua integridade?": Morgan Freeman criticado por atuar na cerimónia de inauguração do Mundial2022

A estrela do cinema, com 85 anos, narrou a história 'The Calling', o momento que deu início à cerimónia de abertura, que se realizou este domingo,

no Al-Bayt Stadium, em Doha

.





For a man who played Nelson Mandela - who knew better than anyone the impact & importance of isolation on a country & its success on the ground to change that nation's policy - it is so disappointing to see #MorganFreeman take the money & support an oppressive regime #Gutted