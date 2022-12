"Desde o primeiro dia que escolhi quatro equipas. Portugal, Brasil, França e Espanha são as quatro melhores equipas, uma delas deve ganhar o Mundial. Depois vem a Argentina, a Inglaterra... mas não com a mesma qualidade destas quatro”, afirmou esta quinta-feira Jorge Jesus.



O treinador do Fenerbahçe alertou que “o Mundial não é um campeonato, é um torneio de seis, sete, oito jogos e muita coisa pode acontecer”, concluindo que as suas apostas “são, até ao momento, as quatro equipas que demonstraram mais qualidade”.









