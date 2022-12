A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, partilhou este sábado no Instagram uma mensagem de apoio ao filho."Meu orgulho, meu grande filho. Quem me dera que o nosso povo pensasse grande. Seguramente teríamos mais campões como tu. A mãe já vai", escreveu Dolores nas stories do Instagram.Portugal perdeu esta sexta-feira frente à Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos do Mundial 2022.