Quinteto português em risco de falhar os 'quartos' do Mundial se virem cartão amarelo

A seleção nacional defronta a Suíça esta terça-feira, em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial'2022 realizado no Qatar, com cinco jogadores em risco de falharem os 'quartos', caso sejam punidos com cartão amarelo e Portugal vença o encontro.

A lista é composta por Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Félix e Danilo Pereira, que terão de ter atenção redobrada se forem a jogo. Destes cinco jogadores, Danilo Pereira é o único que não corre o risco, tendo em conta que está a recuperar de lesão e não deverá ser opção.

De recordar que a acumulação de cartões amarelos é limpa na passagem às meias finais.