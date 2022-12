Redes sociais não perdoam após derrota do Brasil frente à Croácia

Brasil x Croácia na quartas de finais da Copa Do Mundo em um meme

"Foi uma derrota dolorosa, porém estou em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou uma pessoa de duas palavras. Não estava a jogar para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe", referiu o técnico em conferência de imprensa.

O Brasil foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do Mundial 2022, após perder frente à Croácia por 4-2 nos penáltis. As redes sociais não pedoaram e foram vários os memes no Twitter."Eu à espera do Brasil ser hexa", pode ler-se numa publicação do Twitter."Brasil x Croácia nos quartos de final da Copa do Mundo num meme", diz um utilizador."A próxima copa é em 2026", garante outro utilizador.Após a derrota também Tite, selecionador do Brasil, abandonou a seleção.A Croácia ficou assim apurada para as meias finais e vai defrontar, a 13 de dezembro, a Argentina que venceu os Países Baixos nas penalidades.