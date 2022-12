Ronaldo alertou e FIFA ouviu: Já há medidas para evitar selfies de jornalistas na zona mista

Depois do jogo entre Portugal e Gana, que a equipa das quinas venceu por 3-2, Cristiano Ronaldo recebeu pedidos de fotos e selfies na zona mista. Algo que o fez atirar, com ironia: "Os jornalistas só querem tirar fotos agora, já não fazem perguntas."Esta brincadeira do português chamou a atenção da FIFA, que verificou que alguns jornalistas estão a aproveitar o facto de terem acesso privilegiado a falar com os jogadores para pedirem autógrafos e selfies, numa zona que 'liga' a saída dos balneários ao estacionamento onde ficam os autocarros das respetivas seleções.Nesse sentido, o organismo que rege o futebol mundial tomou medidas para que isto não volte a acontecer no Mundial e espalhou cartazes, onde deixa claro que é proibido filmar, tirar fotografias e selfies naquela zona. Se resulta ou não? Bem...