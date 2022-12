Samuel Eto’o protagonizou um incidente no exterior do Estádio 974, depois do Brasil-Coreia do Sul (4-1). O antigo avançado de Barcelona e Chelsea, lenda do futebol internacional, agrediu um homem ao pontapé. A vítima foi o youtuber argelino Saduni SM.



O momento ficou registado em vídeo, que começa com alguns adeptos a tirarem fotografias com Eto’o, atual presidente da federação camaronesa de futebol e embaixador do Mundial.









