Samuel Eto'o filmado a dar pontapé a youtuber depois do jogo do Brasil com a Coreia do Sul

O ex-jogador de futebol e atual presidente da Federação dos Camarões, Samuel Eto’o, agrediu um homem, à saída do estádio 974, depois do jogo Brasil-Coreia do Sul.

Eto’o é também embaixador deste campeonato do mundo de futebol e estava a abandonar o estádio quando foi rodeado por vários adeptos que queriam tirar uma fotografia. Nessa altura, apareceu o cidadão argelino Saduni SM, um youtuber que filmava o ex-jogador e segundo as imagens divulgadas pelo jornal La Opinión, houve uma interação entre os dois. Foi nesse momento que Samuel Eto’o perdeu o controlo, começou a perseguir o homem e pontapeou-o, o que fez com que este caísse no chão.





Num vídeo publicado no YouTube, Saduni informou que já apresentou queixa contra Eto'o, referindo que se aproximou e questionou-o a propósito de Bakary Gassama, o árbitro da segunda mão do 'play-off' entre Argélia e Camarões, que eliminou os argelinos.

Não havia polícia na zona onde ocorreu o incidente e Samuel Eto’o abandonou o local de imediato. No entanto, o argelino garante ter apresentado queixa contra o atual presidente da federação camaronesa (FECAFOOT), referindo que, além da agressão, tem danos materiais na câmara, que ficou partida após o pontapé de Eto'o.