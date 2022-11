Cuidado, Portugal. Esta é a ideia forte que sai do jogo de preparação entre o Gana e a Suíça, que os africanos venceram por 2-0, em Abu Dhabi.



O Gana, como se sabe, é o primeiro adversário de Portugal no Mundial (próxima quinta-feira, dia 24). E escolheu como derradeiro adversário antes da competição a seleção Suíça (15ª do ranking FIFA), numa tentativa de antecipar as dificuldades que irá encontrar.









