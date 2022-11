Como qualquer seleção africana, o Gana tem uma alcunha para os seus jogadores. Os ‘Black Stars’ são imprevisíveis e têm craques como Thomas Partey, do Arsenal, Iñaki Williams, do Ath. Bilbau, ou Mohammed Kudus, do Ajax. Há ainda o sportinguista Fatawu, que é extremo-direito.



No Qatar, os jogadores não mostram qualquer receio por defrontar a seleção liderada por Cristiano Ronaldo.









