Seleção do Irão fica em silêncio enquanto toca hino do país no jogo de estreia no Mundial2022

A seleção do Irão decidiu, esta segunda-feira, antes do início do jogo frente à Inglaterra, no Mundial de 2022, não cantar o hino do país, num gesto de aparente apoio aos manifestantes iranianos que nos últimos dois meses têm vindo a protestar contra o regime.Os 11 jogadores titulares permaneceram em silêncio enquanto tocava o hino no estádio internacional Khalifa, no Qatar.Desde a morte de Masha Amini, uma jovem morta pelas autoridades iranianas pelo uso incorreto do véu islâmico a 16 de setembro, que protestos se desencadearam em várias cidades do país. Mais de dois meses depois, os protestos não têm um fim à vista, neste que é um dos maiores desafios com que os líderes do país se veem confrontados desde a Revolução Islâmica em 1979.