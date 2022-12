Seleção francesa recebida por milhares em festa mesmo sem o título no regresso a Paris

A seleção francesa, que no domingo falhou a reconquista do Campeonato do Mundo de futebol, foi mesmo assim recebida esta segunda-feira por milhares de adeptos na Praça da Concórdia, em Paris, de acordo com vários jornalistas locais.

O selecionador Didier Deschamps e os jogadores apareceram ao público francês perto das 21h40 (20h40 horas de Lisboa) no Hotel Crillon, perto dos Campos Elísios, numa multidão de milhares que entoava "obrigado les bleus".

"Estes momentos devem ser vividos como se fossem os últimos, para saborear, para desfrutar. Vamos dar um grande abraço e partir, poder aproveitar e ir de férias, recarregar as baterias, porque há uma segunda parte da época para jogar. Mas, de qualquer forma, sempre dói o coração deixar as pessoas com quem passamos tanto tempo, unidos como uma família", disse o avançado Olivier Giroud.

Mesmo sem o título, ao contrário do que aconteceu em 2018, na Rússia, os adeptos franceses marcaram presença no 'coração' de Paris para, mais uma vez, aplaudir os jogadores gauleses, com pessoas com idades entre os 13 aos 60 ou mais anos.

"Vibrar todos juntos mesmo sem uma vitória final é algo incrível. É único", confessou o médio Rabiot.

Cerca de uma hora e meia antes, os agora vice-campeões mundiais também tiveram direto a receção num dos Aeroportos de Paris, mas, nesta altura, jogadores e técnicos regressaram sem grandes sorrisos, com Kylian Mbappé, autor de um 'hat-trick' na final, a correr mesmo para entrar o mais rápido num dos autocarros que estavam à espera na pista.

De acordo com os media franceses, mais de 24 milhões de telespetadores acompanharam o regresso em suas casas, num recorde de audiência para a televisão local.

Campeão em 2018, a França falhou, no Qatar, o seu terceiro título mundial ao perder com a Argentina no desempate por penáltis (4-2), após o 2-2 no tempo regulamentar e o 3-3 no fim do prolongamento.