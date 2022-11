Ufa! Já passou! O coração dos portugueses disparou quando Diogo Costa teve uma desatenção inacreditável que quase comprometeu a vitória frente ao Gana (3-2), aos 110 minutos, no jogo de estreia da Seleção, no campeonato do mundo.



O jovem guarda-redes, de 23 anos, colocou a bola no relvado para queimar tempo e segurar a vantagem, sem se aperceber que Iñaki Williams estava atrás de si.









