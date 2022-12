Seleção portuguesa tem histórico negativo para contrariar frente à Suíça

A seleção nacional e a Suíça defrontam-se esta tarde de terça-feira, no Estádio Lusail, num jogo a contar para os oitavos de final do Mundial no Qatar.

Atualmente a seleção helvética leva a melhor no balanço, de todos os confrontos frente a Portugal. Num total de 25 jogos disputados, a seleção das 'quinas' conta com nove vitórias, cinco empates e onze derrotas.

O último confronto entre as duas seleções ocorreu durante este ano, a contar para a Liga das Nações, no qual a Suíça triunfou por uma bola a zero. Antes desse encontro, Portugal somava três vitórias consecutivas diante dos helvéticos.

A história entre Portugal e Suíça começou em 1938, com três derrotas para a seleção lusa, que só viriam a conquistar a primeira vitória em 1942, por 3-0 num jogo de contexto amigável.

O encontro desta terça-feira será o primeiro confronto em Mundiais entre as duas seleções.

Recorde-se que o vencedor do Portugal - Suíça, nos oitavos de final do Mundial'2022, irá defrontar nos 'quartos' a seleção marroquina ou a espanhola.