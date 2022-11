Ao fim de quatro jogos, o primeiro empate do Mundial do Qatar. Estados Unidos e País de Gales anularam-se, num duelo com resultado justo.









A equipa norte-americana teve sempre mais posse de bola, mais qualidade técnica, mas só no primeiro tempo conseguiu faturar, numa jogada de velocidade conduzida por Pulisic e terminada por Weah, filho do antigo craque da Libéria que passou por PSG e AC Milan.

No segundo tempo, sempre com mais músculo do que técnica, Gales chegou com justiça ao empate. Bale sofreu a falta que deu penálti e fez o golo do empate, em Al Rayan.