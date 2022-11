Sergio Ramos fora dos convocados da Espanha para o Mundial no Qatar

O avançado Ansu Fati é a principal novidade na lista de 26 convocados da Espanha para o Mundial2022, hoje divulgada e na qual o selecionador Luis Enrique se manteve fiel aos jovens prodígios do futebol espanhol.

Fati, de 20 anos, não joga pela seleção espanhola desde outubro de 2020, quando cumpriu a quarta internacionalização na derrota por 1-0 ante a Ucrânia, para a Liga das Nações, devido a várias lesões, mas o desempenho no início da época 2022/23 parece ter convencido Luis Enrique.

O avançado do Barcelona, o jogador mais jovem a marcar pela seleção espanhola, aos 17 anos, tem a companhia de outros dois talentos do clube catalão, os médios Gavi, de 18 anos, e Pedri, de 19, mas Luis Enrique não abdicou de alguns jogadores mais veteranos.

Os defesas Azpilicueta e Jordi Alba, ambos de 33 anos, e o médio Busquets, de 34 anos, oferecem a experiência necessária a uma equipa que aposta na juventude, com destaque, além do trio do 'Barça', para os defesas Eric Garcia (21 anos) e Hugo Guillamon (22) e os avançados Yéremy Pino (20), Nico Williams (20) e Ferrán Torres (22).

De fora ficaram alguns futebolistas que se confundem com a história recente do futebol espanhol, casos dos defesas Sergio Ramos, de 36 anos, e Piqué, de 35, que já tinha anunciado que terminaria a carreira antes da fase final do Campeonato do Mundo, no Qatar.

"A elaboração de qualquer lista implica a tomada de decisões. Há jogadores que ficaram de fora que mereciam lá estar, mas estou plenamente confiante, pois este Mundial chega no nosso melhor momento", observou Luis Enrique.

O avançado Pablo Sarabia, que na época passada jogou no Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, foi um dos escolhidos do selecionador espanhol, ao contrário de outros jogadores que atuam em Portugal, como Grimaldo e Porro, defesas de Benfica e Sporting, respetivamente.

A Espanha, campeã mundial em 2010, na África do Sul, integra o Grupo E do Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente à Costa Rica, em 23 de novembro, e defrontando depois a Alemanha, em 27, e o Japão, em 01 de dezembro.

Lista de convocados da Espanha:

- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), Robert Sánchez (Brighton, Ing), David Raya (Brentford, Ing).

- Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea, Ing), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamon (Valência), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City, Ing), Jordi Alba (FC Barcelona), José Gaya (Valência).

- Médios: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City, Ing), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (Paris Saint-Germain, Fra), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (FC Barcelona), Koke (Atlético Madrid).

- Avançados: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbau), Yeremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain, Fra), Dani Olmo (Leipzig, Ale), Ansu Fati (FC Barcelona).