É uma espécie de herói na Coreia do Sul. Son Heung-min, estrela da seleção asiática e do Tottenham, mantém, nestes dias que antecedem o início do Mundial, toda a nação em suspenso. Tudo por causa de uma incómoda lesão no rosto, sofrida ao serviço do seu clube, na última jornada da fase de grupos da Champions, frente ao Olympique de Marselha.









Ver comentários