"Faltam três jogos para chegar à final do Mundial! Temos de nos focar apenas nos jogos e não alimentarmos polémicas!" É assim, de forma simples e direta, que uma fonte da Federação Portuguesa de Futebol revela ao Correio da Manhã o sentimento reinante no seio da seleção nacional. A possibilidade de chegar a um inédito título mundial abafa qualquer caso, mesmo que no grupo e na estrutura federativa ninguém ignore que o desabafo de Cristiano Ronaldo, no momento da sua substituição no jogo com a Coreia do Sul, em bom português, foi dirigido a Fernando Santos.









Ver comentários