A viagem de emergência feita desde o Qatar até à sua casa, nos arredores de Londres, coloca o avançado inglês Raheem Sterling praticamente fora de jogo no duelo com a França, no próximo sábado.









O jogador foi autorizado a abandonar o estágio da seleção para prestar auxílio à família, depois de um assalto à sua residência. Segundo a polícia britânica, não houve violência pois o furto (joias, relógios e outros bens) aconteceu quando não estava ninguém em casa. Não se sabe quando (e se) Sterling volta ao Qatar.