A Inglaterra venceu na segunda-feira de forma categórica a seleção do Irão, orientada por Carlos Queiroz, por 6-2, num jogo em que Taremi, jogador do FC Porto, marcou dois golos - um de penálti - e assim amorteceu os números da primeira grande goleada do Mundial do Qatar.



A Inglaterra não deu hipóteses à débil seleção iraniana, que aos 20’ teve de substituir o guarda-redes Alireza após choque com o colega Hosseini - por causa disso, o Irão teve direito a seis substituições no jogo.









Ver comentários