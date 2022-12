Tite abandona seleção do Brasil após eliminação nos oitavos de final do Mundial 2022

O treinador da seleção brasileira, Tite, anunciou esta sexta-feira a sua demissão da 'canarinha' após a eliminação do Brasil do Mundial no Qatar frente à Croácia, no desempate nas grandes penalidades.

"Foi uma derrota dolorosa, porém estou em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou uma pessoa de duas palavras. Não estava a jogar para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe." referiu o técnico em conferência de imprensa.