Troféu original do Mundial só fica na mão dos vencedores por breves instantes e acaba substituído por réplica

A Argentina venceu este domingo a final do Mundial do Qatar frente à França nas grandes penalidades, após o empate a 3-3.A seleção leva para casa uma taça, mas por questões de segurança a equipa vencedora apenas fica com uma réplica. O momento captado por todas as televisões internacionais em que os jogadores tocam na "verdadeira" taça só acontece por breves instantes, uma vez que o troféu é guardado na sede da FIFA, em Zurique, Suíça.A taça original é composta por ouro maciço de 18 quilates, tem 36,8 cm de altura e pesa mais de 6 quilos, de acordo com o site da Fifa, citado pelo portal de notícias G1. A base tem 13 cm de diâmetro e é constituída por duas faixas de pedra malaquita verde. Já a réplica, é composta por bronze e banhada a ouro, segundo o site Goal.