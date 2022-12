A extraordinária prestação na goleada da seleção portuguesa frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial, catapultou Gonçalo Ramos à condição de estrela da competição. O hat trick assinado na vitória por 6-1 coloca o avançado de 21 anos nas bocas do Mundo. E no dia desta terça-feira surgiu um número mágico que pode fazer dele, também, uma estrela do mercado de transferências prestes a abrir (janeiro): 100 milhões.









