Uruguai e Coreia do Sul , os outros dois adversários de Portugal na fase de grupos, anularam-se num jogo sem golos. Foi o quarto 0-0 deste Mundial.





Com Coates e Ugarte no banco de suplentes, a seleção celeste foi a primeira a criar perigo. Aos 20 minutos, Valverde recebeu um passe em boa posição, mas atirou por cima. No outro lado, destaque para a capacidade com bola da seleção orientada por Paulo Bento. Prova disso foi a jogada perigosa da Coreia do Sul aos 34 minutos. A bola passou por vários jogadores, faltando uma finalização à altura.O melhor que fez foi um remate ao lado. A seleção uruguaia vai agora defrontar Portugal, na próxima segunda-feira, às 19h00.