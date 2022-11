A seleção do Uruguai voltou ontem ao trabalho e a treinar com vista a preparar o próximo jogo no Mundial do Qatar, com Portugal (segunda-feira, 19h00). O empate a zero com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, faz com que o Uruguai veja o próximo jogo como tudo ou nada, já que qualquer resultado que não a vitória pode hipotecar a qualificação para a fase seguinte daquele que foi o primeiro país a ser campeão do Mundo.









Ver comentários