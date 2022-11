Sete seleções europeias iam utilizar a braçadeira arco-íris One Love, ligada à defesa dos direitos da comunidade LGBTQI+, mas a ideia lançada pelos Países Baixos não saiu do papel.

Perante a ameaça feita pela FIFA de aplicar sanções disciplinares (cartões amarelos) aos capitães que utilizassem a dita braçadeira, todos os países que apoiavam a iniciativa mudaram de ideias.

Alex Scott, ex-futebolista britânica e agora comentadora da BBC, fez a cobertura do Inglaterra-Irão com a braçadeira proibida no braço esquerdo.