Estamos preparados e organizados para a influência de Cristiano Ronaldo, mas não há plano específico para o marcar.



Vamos executar o nosso plano”. A garantia é dada por Murat Yakin, na antevisão do duelo com Portugal. O selecionador suíço, de resto, parece precavido para todas as situações.



“Queremos resolver o jogo no tempo regulamentar.









Ver comentários