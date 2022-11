Temos de ser bravos neste jogo, ser confiantes. Os jogadores estão preparados e concentrados. Temos de defender bem, é certo”, disse esta quarta-feira o selecionador do Gana, Otto Addo, na antevisão do jogo frente a Portugal.



Addo realçou que a maioria dos jogos do Mundial têm sido “apertados” e que espera um jogo idêntico frente a Portugal, esta tarde.









Ver comentários