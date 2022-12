Cristiano Ronaldo foi suplente utilizado no encontro frente à Suíça, que terminou na vitória lusa por 6-1, garantindo a passagem aos quartos de final do Mundial'2022. No entanto, o capitão da seleção nacional celebrou efusivamente aos golos marcados por Portugal, a partir do banco de suplentes.

Nas imagens podemos observar o salto de CR7 a partir do banco e os festejos no relvados, juntamente com os seus companheiros de equipa, tanto no primeiro golo de Gonçalo Ramos como no de Pepe.