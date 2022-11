Portugal 0-0 Uruguai

Jogo Em direto

8' Servido por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes tenta o remate de pé direito mas a bola sai ao lado.

6' Cartão amarelo mostrado a Rodrigo Bentancur! Rúben Dias recupera e o jogo já foi retomado. A equipa uruguaia está a revelar-se muito faltosa nos minutos iniciais.

3' Portugal responde por William Carvalho. Servido na área por uma peitaça de Cristiano Ronaldo, o médio remata de pé direito mas a bola sai por cima.

3' O primeiro remate é do Uruguai. Cancelo perde a bola e Olivera tenta o remate de fora da área com o pé esquerdo mas a bola sai ao lado.

Início 1ª parte

Portugal e Uruguai defrontam-se na tarde desta segunda-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022. Estas são as opções iniciais de Fernando Santos para o duelo desta segunda-feira.: Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo.Sergio Rochet, José María Giménez, Diego Godín, Coates, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Bentancur, Valverde, Matías Vecino, Darwin Núñez e Edinson Cavani.Com a titularidade frente à seleção uruguaia, Pepe torna-se o segundo jogador mais velho a disputar um Mundial. O detentor do recorde é o camaronês Roger Milla que jogou com 42 anos.