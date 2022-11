No Qatar há sempre alguém a observar-nos. Quer seja através das câmaras espalhadas por todo o lado – só nos oito estádios do Mundial são 15 mil -, quer seja pelos olhos dos polícias fardados com que nos esbarramos a cada passo. Isto para não falar dos agentes à paisana, sempre munidos de telemóvel para não lhes escapar nada.









