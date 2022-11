A vitória frente ao Uruguai, esta segunda-feira, garante a passagem automática aos oitavos de final do Campeonato do Mundo. A seleção nacional lidera o Grupo H, com 3 pontos, mas é especialista em complicar contas e andar com a calculadora na mão quando está a um passo do objetivo.



Foi assim com a Sérvia (1-2) na fase de apuramento para esta competição, que obrigou a horas extras no play-off.









Ver comentários