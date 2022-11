A indignação sobre as condições laborais seguidas na construção dos estádios do Mundial do Qatar tem sido abundante e legítima. Mas o que muita gente ignora é como essas condições foram óptimas pelos padrões históricos do emirado.



A escravatura só lá foi abolida há umas décadas, em 1952. Tanto se fala do tráfico de escravos praticado pelos europeus e tão pouco daquele feito no Médio Oriente, embora milhões de africanos (e europeus e asiáticos) dele tenham sido vítimas.









