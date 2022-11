O universo das imagens é implacável: desnuda todas as virtudes e todos os pecados. Continuam as ondas de choque da entrevista de Ronaldo, mas poucos descobrem sob o olhar desafiador, a ferver de húbris, o puto que fugia dos pedófilos do Funchal, crescido na pobreza, gozado nos bancos de escola do continente pela pronúncia incompreensível para se tornar o melhor atleta do planeta.









