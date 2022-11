Pedro Marta Santos: É tão bom, não foi

O que vemos para já do Mundial nos televisores, nos tablets, nos smartphones é tão artificial como flores de plástico num vaso de areia. Adeptos encomendados, ruas em festa postiça, álcool banido, um país sem tradição desportiva, campeonato que se veja, alegria familiar aos domingos, futebol.



Até o amor é proibido: a braçadeira em arco-íris que Harry Kane quer usar é interdita (o Qatar tem medo do arco-íris, que não amedronta uma criança de três anos), a palavra "Love" que estava na gola das camisolas dos jogadores da Bélgica tem de ser ocultada, a realização tenta esconder os jogadores ingleses ajoelhados, em postura simbólica face ao racismo, antes do pontapé de saída e há rostos duros e lágrimas dos iranianos durante o hino que não cantam.









