Por cá, e por motivos óbvios, andamos mais focados nos recordes de Ronaldo e no "xadrez" com Messi.



Mas há um corredor de primeira linha, que está a cumprir com as expectativas, neste Mundial: aos 23 anos, Kylian Mbappé ajudou (e muito!) a França a apurar-se ontem para os oitavos de final, na vitória por 2-1 frente à Dinamarca, com dois golos de quem sabe que é uma força da natureza e que já tinha também marcado no primeiro jogo, a goleada de 4-1 com a Austrália.









Ver comentários