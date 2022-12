Sinto-me enganado. Disseram-me que não teria de pegar na calculadora. Não tenho feito eu outra coisa. Nisto de somar e subtrair, até os amarelos já vieram ao barulho no Mundial.



Ao ver a Polónia a jogar tão poucochinho e a segurar a desvantagem de 0-2, dei por mim Messicano, a torcer por um golo mexicano ou argentino que desembrulhasse as contas quando estava tudo mais dependente dos cartões do que um viciado no bingo.









